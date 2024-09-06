Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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