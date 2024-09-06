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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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