Полтина 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность UNC (3) AU (10) XF (22) VF (14) F (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (4) DETAILS (2) Сервис NGC (2)

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