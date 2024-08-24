Полтина 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность UNC (6) AU (31) XF (17) VF (23) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (3) VF30 (5) VF25 (1) VF20 (3) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (14)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Emporium Hamburg (1)

Goldberg (1)

Katz (6)

Künker (2)

New York Sale (2)

Numedux (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (8)

RedSquare (1)

SINCONA (2)

Tauler & Fau (1)

UBS (2)

Александр (11)

Знак (1)

Империя (7)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (1)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (1)