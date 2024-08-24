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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 448,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 8250 RUB
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1812 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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