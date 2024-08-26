Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 30,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 78,759
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
38057 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F12
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность F15
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F12
Цена
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Где продать?
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