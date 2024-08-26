Полтина 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (7) AU (10) XF (12) VF (13) F (4) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS62 (1) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) VF35 (2) F15 (1) F12 (2) VG8 (1) Сервис NGC (2) ННР (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

CNG (1)

Gorny & Mosch (2)

Katz (1)

Künker (6)

Meister & Sonntag (1)

Rare Coins (8)

SINCONA (6)

Westfälische (1)

Александр (12)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)