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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 30,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 78,759

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
38057 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS64
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F12
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность F15
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F12
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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