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Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Венок из 4 звеньев (Россия, Александр I)
Разновидность: Венок из 4 звеньев
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 580,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Венок из 4 звеньев. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 57500 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
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