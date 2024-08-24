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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Венок из 4 звеньев (Россия, Александр I)

Разновидность: Венок из 4 звеньев

Аверс монеты - Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Венок из 4 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Венок из 4 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 580,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Венок из 4 звеньев. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 57500 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность F
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия Полтина 1813 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1813 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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