Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Венок из 4 звеньев (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Венок из 4 звеньев. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 57500 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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