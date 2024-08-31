Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

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