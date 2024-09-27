Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6029 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 19100 RUB
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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