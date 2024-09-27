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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6029 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 19100 RUB
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность G
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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