Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел. Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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