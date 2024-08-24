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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (4)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3115 RUB
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2016
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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