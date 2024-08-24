Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- COINSNET (1)
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- Rauch (1)
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- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность F15
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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