Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность UNC (11) AU (15) XF (19) VF (21) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (4) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (4) VF25 (1) VF20 (1) Сервис ННР (1) NGC (5)

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