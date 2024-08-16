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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,356,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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