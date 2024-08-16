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Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,356,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
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