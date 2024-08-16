Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Александр за 6400 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

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