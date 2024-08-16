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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Александр за 6400 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность AU
Цена
4019 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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