Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Александр за 6400 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Gorny & Mosch (1)
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- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность MS60
Цена
******
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