Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность UNC (30) AU (53) XF (52) VF (52) F (18) VG (2) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (1) MS63 (9) MS62 (9) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (7) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (3) VF25 (3) VF20 (1) F15 (5) F12 (3) VG8 (1) DETAILS (6) Сервис RNGA (5) ННР (8) NGC (18) PCGS (2)

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