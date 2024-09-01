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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,820,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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