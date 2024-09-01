Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,820,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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