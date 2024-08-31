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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,700,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе SINCONA AG за 9750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1815 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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