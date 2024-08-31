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Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,700,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе SINCONA AG за 9750 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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