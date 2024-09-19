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Монеты России 1815 года
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Медные монеты (Царство Польское)
3 гроша 1815 IB Длинный хвост
Новодел
Средняя цена
8500 $
Продажи
0
2
3 гроша 1815 IB Короткий хвост
Новодел
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
4
1 грош 1815 IB Короткий хвост
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 1815 IB Длинный хвост
Новодел
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
6
Пробные монеты
1 рубль 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
290 $
Продажи
0
420
Полтина 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
310 $
Продажи
0
132
Полтина 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Новодел. Узкая корона
Средняя цена
—
Продажи
0
1
20 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
230 $
Продажи
0
15
10 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
260 $
Продажи
0
92
5 копеек 1815 СПБ Орел с поднятыми крыльями
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
65 $
Продажи
0
209
Медные монеты (Александр I)
2 копейки 1815 ЕМ НМ
Средняя цена
30 $
Продажи
0
164
2 копейки 1815 КМ АМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
186
2 копейки 1815 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1815 КМ АМ
Средняя цена
370 $
Продажи
0
11
1 копейка 1815 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1815 ЕМ НМ
Широкая корона
Средняя цена
500 $
Продажи
0
13
1 копейка 1815 ЕМ НМ
Узкая корона
Средняя цена
610 $
Продажи
0
8
Деньга 1815 ЕМ НМ
Средняя цена
380 $
Продажи
0
15
Деньга 1815 КМ АМ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
37
Деньга 1815 КМ АМ
Новодел
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
1
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Категория
Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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