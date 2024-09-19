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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1815 года

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1815 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 гроша 1815 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1815 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1815 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 6

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 290 $
Продажи
0 420
Аверс
Реверс
Полтина 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 310 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
Полтина 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями Новодел. Узкая корона
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 230 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 260 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
5 копеек 1815 СПБ Орел с поднятыми крыльями Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1815 СПБ МФ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 65 $
Продажи
0 209

Медные монеты (Александр I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1815 ЕМ НМ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
2 копейки 1815 КМ АМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 186
Аверс
Реверс
2 копейки 1815 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1815 КМ АМ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 копейка 1815 КМ АМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1815 ЕМ НМ Широкая корона
Средняя цена 500 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 копейка 1815 ЕМ НМ Узкая корона
Средняя цена 610 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Деньга 1815 ЕМ НМ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Деньга 1815 КМ АМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Деньга 1815 КМ АМ Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 1
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