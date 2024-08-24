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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1815 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1815 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1815 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1815 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6261 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
3868 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
3714 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1815 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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