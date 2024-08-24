Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1815 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1815 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6261 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
3868 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
3714 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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