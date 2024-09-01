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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1815 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1815 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 гроша 1815 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1815 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1815 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 6
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