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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1815 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1815 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1815 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1815 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6262 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 43000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10730 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 3 гроша 1815 IB "Короткий хвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
9651 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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