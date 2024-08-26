Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1815 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1815 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6262 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 43000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
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