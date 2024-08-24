3 гроша 1815 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1815 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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