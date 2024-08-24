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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1815 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1815 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1815 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1815 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 26000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша 3 гроша 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 гроша 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
8532 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша 3 гроша 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 гроша 1815 IB "Длинный хвост" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1815 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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