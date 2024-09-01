Деньга 1815 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1815 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 16 января 2020.

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