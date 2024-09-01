Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1815 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 59,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1815 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 16 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- New York Sale (1)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (3)
- SINCONA (2)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Деньга 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск