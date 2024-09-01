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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1815 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1815 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1815 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 59,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1815 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 16 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1815 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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