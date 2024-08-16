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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1815 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1815 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1815 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1815 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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