Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1815 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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