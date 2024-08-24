1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Узкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Империя за 33000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность AU (1) XF (5) VF (1) F (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (1) F15 (1) BN (1)