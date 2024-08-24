Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Узкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Империя за 33000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (6)
- Империя (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F15 BN
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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