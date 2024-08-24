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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - 1 копейка 1815 года ЕМ НМ Узкая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1815 года ЕМ НМ Узкая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Узкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Империя за 33000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (6)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F15 BN
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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