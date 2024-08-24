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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1815 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1815 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1815 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1815 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1815 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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