Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1815 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (186) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1815 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
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