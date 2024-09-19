Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1815 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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