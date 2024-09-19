Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3900 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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