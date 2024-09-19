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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3900 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2460 RUB
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1815 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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