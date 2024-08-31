Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1815 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1815 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 62500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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