Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел. Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Новодел. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе Superior Galleries за 440 USD. Торги состоялись 10 февраля 1991.

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