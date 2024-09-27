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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел. Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел. Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Новодел. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе Superior Galleries за 440 USD. Торги состоялись 10 февраля 1991.

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Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия Полтина 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

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