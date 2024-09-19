10 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность UNC (14) AU (28) XF (32) VF (10) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (5) DETAILS (1) Сервис NGC (1) PCGS (5)

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