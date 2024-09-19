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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1815 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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