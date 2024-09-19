Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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