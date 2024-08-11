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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,750,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (420)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Империя за 140000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1815 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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