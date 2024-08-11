1 рубль 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Империя за 140000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность UNC (52) AU (115) XF (99) VF (97) F (23) G (1) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (13) MS62 (5) MS61 (13) MS60 (8) AU58 (20) AU55 (7) AU53 (18) AU50 (10) XF45 (9) XF40 (8) VF35 (6) VF30 (13) VF25 (1) VF20 (3) F15 (9) DETAILS (5) Сервис NGC (32) PCGS (2) RNGA (8) ННР (12) ANACS (1)

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