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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1815 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1815 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1815 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,970,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1815 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1815 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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