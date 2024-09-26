Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1815 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,970,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1815 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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