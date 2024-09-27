Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,025,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
Сохранность
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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