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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1815 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,025,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1815 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1815 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1815 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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