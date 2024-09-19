1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Широкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 175000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность AU (2) XF (3) VF (7) VG (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF40 (3) VF35 (1)