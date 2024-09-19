Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1815
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Широкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 175000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
2408 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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