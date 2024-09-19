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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1815 года ЕМ НМ. Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - 1 копейка 1815 года ЕМ НМ Широкая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1815 года ЕМ НМ Широкая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1815
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1815 года со знаком ЕМ НМ. Широкая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 175000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
2408 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Rauch - February 29, 2020
Продавец Rauch
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1815 ЕМ НМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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