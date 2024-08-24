Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Монеты и Медали за 580000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
6243 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF20
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Полтина 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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