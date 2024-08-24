Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Монеты и Медали за 580000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность AU (3) XF (3) VF (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (1) VF35 (1) VF20 (1)