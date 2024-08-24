Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Монеты и Медали за 580000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
6243 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1823 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск