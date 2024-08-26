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Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 152,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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