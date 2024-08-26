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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 152,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2420 RUB
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 9180 RUB
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия Полтина 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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