Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность XF (2) VF (9) Сохранность (слабы) VF30 (1)