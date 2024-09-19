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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" (Россия, Александр I)

Разновидность: "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ"

Аверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (3)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
734 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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