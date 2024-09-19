Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ" (Россия, Александр I)
Разновидность: "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ"
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. "2 1/2 ЗОЛОТН 10 ДОЛЕЙ". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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