Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 78,759
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе H.D. Rauch за 13000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
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Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
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