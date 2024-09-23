Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе H.D. Rauch за 13000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

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