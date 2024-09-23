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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 78,759

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе H.D. Rauch за 13000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (8)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1294 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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