Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Орел образца 1823-1826. Узкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Орел образца 1823-1826. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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