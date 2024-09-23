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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Орел образца 1823-1826. Узкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел образца 1823-1826. Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Орел образца 1823-1826 Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Орел образца 1823-1826 Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Орел образца 1823-1826. Узкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Полтина 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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