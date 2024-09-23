5 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

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