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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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