2 копейки 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.

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