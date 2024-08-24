Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (13)
- Baldwin's (1)
- Chaponnière (1)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- iNumis (1)
- Janas (1)
- Katz (11)
- Künker (6)
- La Galerie Numismatique (6)
- MUNZE (4)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (8)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (23)
- Rauch (4)
- RedSquare (8)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Via (3)
- WCN (1)
- Александр (7)
- Денга1700 (17)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск