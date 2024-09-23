5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8310 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

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