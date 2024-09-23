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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8310 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
613 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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