Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8310 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск