Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1814 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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