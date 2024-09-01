1 копейка 1814 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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