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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1814 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1814 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1814 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
******
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Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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