1 рубль 1814 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (4) XF (13) VF (19) F (2) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) F15 (1) G6 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (1) NGC (1)

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