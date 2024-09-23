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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1814 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4093 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3274 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность F15
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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