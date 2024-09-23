Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1814 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4093 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3274 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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