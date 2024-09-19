Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1814 года ИМ СП (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком ИМ СП. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- AURORA (1)
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- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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