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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1814 года ИМ СП (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1814 года ИМ СП - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1814 года ИМ СП - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком ИМ СП. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Деньга 1814 ИМ СП на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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