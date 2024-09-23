Деньга 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1967 проданному на аукционе Numisbalt за 1100 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность UNC (7) AU (11) XF (11) VF (9) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU55 (2) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (2) DETAILS (1) BN (5) Сервис NGC (4) RNGA (2)

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