Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1967 проданному на аукционе Numisbalt за 1100 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 46500 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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