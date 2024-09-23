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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1814 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1814 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1814 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1967 проданному на аукционе Numisbalt за 1100 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 263 EUR
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 46500 RUB
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1814 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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