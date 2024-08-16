Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе AURORA за 310000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Где продать?
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