Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе AURORA за 310000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Ars Time (1)
  • AURORA (4)
  • BAC (1)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (6)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7401 RUB
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1814 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск