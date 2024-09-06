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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (295) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2319 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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