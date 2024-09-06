1 рубль 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

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