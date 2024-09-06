Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (295) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 420000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2319 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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