10 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

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