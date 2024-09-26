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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55 ННР
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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