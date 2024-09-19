Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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