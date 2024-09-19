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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 13, 2018
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 13, 2018
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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