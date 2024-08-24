2 копейки 1814 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (1) AU (15) XF (16) VF (10) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (2) DETAILS (1) BN (5) Сервис RNGA (1) NGC (4)

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