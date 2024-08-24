Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1814 года СПБ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 17600 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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