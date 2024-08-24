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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1814 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1814 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1814 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 17600 RUB
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
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Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
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Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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