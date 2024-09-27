Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1814 года ИМ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком ИМ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (7)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- WAG (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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