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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1814 года ИМ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 2 копейки 1814 года ИМ Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1814 года ИМ Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1814 года со знаком ИМ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (7)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность F
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 9900 RUB
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1814 ИМ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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