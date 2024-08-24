Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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