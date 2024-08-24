Деньга 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (11) VF (9) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (3) AU58 (3) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (1) DETAILS (1) RB (2) BN (1) Сервис NGC (4)

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