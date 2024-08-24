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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1814 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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