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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Katz (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • New York Sale (1)
  • Pegasus Auctions (1)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 109 EUR
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1814 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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