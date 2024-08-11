Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1814 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 109 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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